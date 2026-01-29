Χορηγία δυο κιτ πρωτων βοηθειων της ΕΑΥΘ προς το Τμήμα Εκβιαστών

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης:

Το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το Τμήμα Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (ΥΑΟΕΒΕ).

Στα πλαίσια της επίσκεψης συζητήθηκαν υπηρεσιακά θέματα που απασχολούν το προσωπικό.

Στη συνέχεια κατά την διάρκεια της συνάντησης χορηγήθηκαν δύο πλήρως εξοπλισμένα κιτ πρώτων βοηθειών, ώστε οι συνάδελφοι του συγκεκριμένου τμήματος να έχουν στην διάθεση τους όλα τα απαραίτητα υλικά για να αντιμετωπίσουν σοβαρά τραύματα συναδέλφων και πολιτών.

Μέχρι σήμερα παρά τις επανειλημμένες προτάσεις μας προς την Ηγεσία, δεν έχει εισαχθεί στον αστυνομικό εξοπλισμό το κιτ πρώτων βοηθειών το οποίο σώζει ζωές.

Ως Ένωση θα επιμείνουμε μέχρι την υλοποίηση των προτάσεων μας για τον εκσυγχρονισμό του Σώματος και την θωράκιση των συναδέλφων μας.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2026



Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας



ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος



6936800701 6948753589