Χορηγία βιβλίων πειθαρχικού δικαίου

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης και υποβοήθησης του αστυνομικού έργου των μελών της, η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης προέβη στη χορηγία τεσσάρων (4) αντιτύπων του νέου βιβλίου «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού» του Α/Δ ΚΑΜΠΑΝΗ Κυριάκου του Α.Ε.Α., για τις ανάγκες των αρμόδιων Γραφείων και των Αξιωματικών που ασχολούνται με θέματα πειθαρχικού δικαίου στην Δ.Α. Ροδόπης και στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Ξάνθης και θα βρίσκονται στη διάθεση όλων ανεξαιρέτως των Αξιωματικών που καλούνται να διενεργήσουν διοικητικές εξετάσεις.

Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί πόνημα ενός Αξιωματικού με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα πειθαρχικού δικαίου αστυνομικού προσωπικού, περιλαμβάνοντας πολλά επικαιροποιημένα, εύχρηστα σχέδια εγγράφων, ανάλυση κατ’ άρθρο του Π.Δ/τος 120/2008, καθώς και ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αφορούν πειθαρχικές διαδικασίες της ΕΛ.ΑΣ..

Τα αντίτυπα του ανωτέρω βιβλίου, παραδόθηκαν σε συνέχεια προηγούμενης δράσης της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έλαβε χώρα εντός του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο της οποίας χορηγήθηκαν επτά (7) αντίτυπα του βιβλίου «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού» στα αρμόδια Γραφεία

και στους Αξιωματικούς που ασχολούνται με θέματα πειθαρχικού δικαίου έκαστης Διεύθυνσης Αστυνομίας της Περιφέρειάς μας, καθώς και στην Σχολή Αστυφυλάκων.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουμε ότι παραμένουμε σταθερά δίπλα στα μέλη μας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης και διευκόλυνσης εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Παπαθεμελής

Ο Γεν. Γραμματέας

Πέτρος Ντεληγιάννης