Χολομώντας: Επιστρέφει το Ice Swimming event με πιο δυνατές συμμετοχές και τον Ιρλανδό κάτοχο Guinness, Ger Kennedy

Σε σημείο αναφοράς για το ice swimming, για την κολύμβηση υψηλού ψύχους δηλαδή, μετατρέπεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Ταξιάρχης στον Χολομώντα Χαλκιδικής, το διήμερο του Σαββάτου 24 και της Κυριακής 25 Ιανουαρίου.

Μετά την περσινή πρεμιέρα της διοργάνωσης που καταγράφηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη τόσο οργανωτικά όσο και σε επίπεδο συμμετοχών, με δεκάδες αθλητές να δοκιμάζουν τις αντοχές τους σε νερό χαμηλής θερμοκρασίας και την περιοχή να γεμίζει από επισκέπτες, η φετινή διοργάνωση, το 2nd Cholomon Mount Ice Swimming Event, η μοναδική στην Ελλάδα για αυτό το ιδιαίτερο άθλημα, αναμένεται ακόμη πιο δυναμική.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι οι φετινές εγγραφές κινούνται σε υψηλά επίπεδα και η συμμετοχή αναμένεται πιο ισχυρή, με ενδιαφέρον και από το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα του event που τελεί υπό τον Δήμο Πολυγύρου, περιλαμβάνονται δράσεις και ενημερωτικές παρεμβάσεις που προετοιμάζουν τους αθλητές για τις απαιτήσεις του αθλήματος, ενώ την Κυριακή κορυφώνονται οι αγώνες στις προβλεπόμενες αποστάσεις στην πισίνα της «Απολυμένης Πέτρας».

Καταλυτικό ρόλο στην εξωστρέφεια του event έχει και η παρουσία του Ιρλανδού Ger Kennedy, κατόχου ρεκόρ Guinness στο άθλημα, που προσδίδει διεθνές αποτύπωμα στη διοργάνωση. Ο ίδιος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ice Swimming της Ιρλανδίας, έχει κάνει το Ice Sevens Challenge, έχει κολυμπήσει δηλαδή στα επτά πιο παγωμένα μέρη του κόσμου, με θερμοκρασίες που έφταναν ακόμα και τους -2 βαθμούς κελσίου.

Στα αριστερά ο Ιρλανδός κάτοχος Guinness στο ice swimming Ger Kennedy

Ακόμα μεγαλύτερη η συμμετοχή φέτος

Την ιδέα να γίνουν οι συγκεκριμένοι αγώνες στον Ταξιάρχη, στην «Απολυμένη Πέτρα», είχε ο Διογένης Τσώνης, πρώτος Έλληνας αστυνομικός που ασχολείται ενεργά με το άθλημα, εδώ και χρόνια αθλητής με αναπηρία και βασικός εμπνευστής της διοργάνωσης μαζί με τον Γιώργο Μαθά, Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.

Μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα εξηγεί, ότι η περσινή πρεμιέρα, ήταν εντυπωσιακή καθώς περισσότεροι από 50 αθλητές βούτηξαν σε νερό με θερμοκρασία κάτω από τους 6°C, με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια και την Ιρλανδία, σε μια διοργάνωση που χαρακτηρίστηκε «άρτια» από τους συμμετέχοντες.

Ο κ. Τσώνης περιγράφει το περσινό αποτέλεσμα ως «τεράστια επιτυχία», επιμένοντας ότι το κλειδί ήταν η ασφάλεια καθώς από τους συμμετέχοντες αρκετοί ήταν αυτοί που «κόπηκαν» καθώς «δεν ήταν έτοιμοι για να κολυμπήσουν σε τέτοιες θερμοκρασίες νερού που έφταναν ακόμη και τους 5 βαθμούς».

Φέτος, όπως λέει η διοργάνωση μεταφέρει το κέντρο βάρους ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφεια, καθώς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αγωνιστούν αλλά και να παραβρεθούν, άτομα από Σουηδία, Ιρλανδία, Βαλκάνια, Κύπρο και από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ήδη, όπως λέει, οι συμμετοχές είναι ακόμα περισσότερες από πέρυσι.

Ο κ. Τσώνης επισημαίνει πως τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι συνοδοί τους, αλλά και πάρα πολύς κόσμος που πηγαίνει στον Ταξιάρχη απλά για να δει το ασυνήθιστο για τα Ελληνικά δεδομένα άθλημα, εντυπωσιάζονται από το πανέμορφο ορεινό τοπίο.

Παράλληλα, όπως λέει, η τοπική οικονομία ωφελείται από τη χειμερινή κίνηση, καθώς οι κρατήσεις έχουν απλωθεί σε όλον τον Ταξιάρχη και μέχρι τον Πολύγυρο, περιοχές που γίνονται γνωστές σε πολλές περιοχές του πλανήτη, λόγω του ice swimming event.

Ο κ. Διογένης Τσώνης στη συμμετοχή του στο 1ο ice swimming event

Tο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης

Η φετινή διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πραγματοποιείται με την συνεργασία του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χαλκιδικής, του Συλλόγου Δρομέων Περιπατητών Χαλκιδικής «Υψίζωνος», με την υποστήριξη του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, του παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών, του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ν. Χαλκιδικής, και άλλων τοπικών φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα, το πρωί του Σαββάτου θα αρχίσει η προσέλευση των αθλητών που θα παραλάβουν τα πακέτα συμμετοχής και θα ακολουθήσει ομιλία από τον Ger Kennedy και μια ακόμα Ιρλανδέζα ΑμεΑ, η οποία συμμετείχε και στους περυσινούς αγώνες, κολυμπώντας με δύο πόδια, ενώ φέτος θα κολυμπήσει με ένα πόδι, καθώς τον περασμένο Μάϊο είχε υποστεί ακρωτηριασμό στο ένα πόδι λόγω προβλημάτων υγείας.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια κολυμβητική επίδειξη στο φράγμα του Ταξιάρχη. Στο συγκεκριμένο σημείο θα συμμετέχουν λίγοι κολυμβητές, ανάμεσα στους ο κ.Τσώνης ο οποίος θα είναι ο μόνος αθλητής με αναπηρία που θα βουτήξει στο φράγμα, επίσης σε συνθήκες υψηλού ψύχους.

Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια περιπατητική διαδρομή, η οποία πιθανότατα θα φτάσει μέχρι το φράγμα και το απόγευμα θα γίνει το τεχνικό meeting με τους αθλητές. Η ημέρα θα κλείσει με παραδοσιακούς χορευτικούς συλλόγους της περιοχής.

Την Κυριακή στις 8.30πμ θα ξεκινήσουν οι αγώνες, οι οποίοι θα είναι σε τρεις αποστάσεις, 50 μέτρων, 100 και 250 μέτρων.

