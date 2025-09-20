Χίος: Η κατάθεση του Τούρκου καπετάνιου – «Μου είπαν ότι είναι κινητά μιας χρήσης για στρατιώτες»

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Την κατάθεση του καπετάνιου, ο οποίος μαζί με έναν οδοντίατρο συνελήφθη μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ για την απόπειρα διακίνησης 12.500 κινητών τηλεφώνων από τη Χίο στην Τουρκία, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ieidiseis.

Διαβάστε επίσης

Ο 62χρονος ναυτικός και ο 72χρονος οδοντίατρος προφυλακίστηκαν προχθές με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί εξ αρχής ως πολύ σοβαρή λόγω του ότι υπήρχαν υποψίες ότι μέρος των κινητών μπορεί να κατέληγε σε μέλη της τουρκικής μαφίας.

Ο καπετάνιος άρχισε την κατάθεσή του με την περιγραφή του πως έφτασε στη Χίο:

«Ήρθα διότι μου είπε ο φίλος μου με όνομα…, ο οποίος είναι πωλητής κινητών τηλεφώνων στην Κωνσταντινούπολη και έχει υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Αυτόν τον άνθρωπο τον γνωρίζω εδώ και δύο χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο για εκείνον. Εάν του πήγαινα κινητά στην Τουρκία θα μου έδινε ως δώρο δύο κινητά τηλέφωνα I phone 17».

«Κινητά για στρατιώτες»

Στην ερώτηση για ποιο λόγο προέβη σε αυτή την πράξη και εάν γνώριζε ότι είναι παράνομη απάντησε :

«Δε γνώριζα ότι αυτό είναι παράνομο. Πριν από δύο εβδομάδες είχα ξαναέρθει στη Χίο μαζί με την κοπέλα μου με το ιστιοφόρο και ήταν στη Χίο και ο … με τη γυναίκα του. Σε μία συνάντησή μας στη Χίο μου είπε ότι έχει παραγγείλει κινητά τηλέφωνα από τη Γερμανία και ότι θα πάνε στην Αθήνα. Μου είπε μάλιστα ότι τα κινητά αυτά θα έρθουν στη Χίο με ένα βαν. Όταν ήρθε το βαν στη Χίο εγώ έφυγα για την Τουρκία. Στην Τουρκία συνεννοηθήκαμε τις ημέρες που πέρασαν και ήρθα στη Χίο με σκοπό να τα πάρω. Μάλιστα στη Σμύρνη μου έδειξε τα κινητά που θα έπαιρνα και ότι είναι κινητά που τα χρησιμοποιούν οι στρατιώτες διότι είναι μιας χρήσης. Εν τέλει ήρθα στη Χίο στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 μόνος με το σκάφος για να πάρω τα κινητά».

«Θα έπαιρνα 8 κούτες»

Στη συνέχεια ρωτήθηκε με ποιον συναντήθηκε για να πάρει τα κινητά απαντώντας:

«Ήταν εδώ ο… και μου είπε ότι το βαν είναι στη Χίο και μάλιστα μου το έδειξε. Ήταν στην περιοχή του Καρφά έξω από το ξενοδοχείο… όπου διέμενε. Μου έδειξε τα πράγματα. Μάλιστα μου άνοιξε ένα κουτί και μου έδειξε ότι έχουν κινητά τηλέφωνα. Μου είπε εάν μου φέρεις στην Τουρκία 8 κούτες, οι οποίες περιείχαν 4000 κινητά, του ήταν αρκετό. Μου έδωσε τα κλειδιά του βαν, του είπα ότι την επομένη έχω γενέθλια και ότι θα ερχόταν ένας φίλος μου και μετά θα ερχόμουν στην Τουρκία. Ο… όταν μου έδωσε τα κλειδιά έφυγε για την Τουρκία. Χθες το απόγευμα μεταφέραμε με τον φίλο μου τα πράγματα στο σκάφος και σήμερα θα φεύγαμε για Τουρκία».

«Έχω πάει σε πολλά νησιά»

Στην ερώτηση εάν γνωρίζει από ποια χώρα προέρχονται τα κινητά και εάν έχουν νόμιμα παραστατικά απάντησε: «Όχι , δεν το γνωρίζω, Νομίζω από Γερμανία. Ο… μου έδειξε ένα χαρτί αλλά δεν ξέρω εάν είναι νόμιμο».

Όταν οι λιμενικοί διερωτήθηκαν πως είναι δυνατόν να ανέλαβε να κάνει μία τόσο μεγάλη μεταφορά κινητών (παρότι ως καπετάνιος θα έπρεπε να γνωρίζει ότι είναι παράνομο) αποκρίθηκε:

«Νόμιζα ότι επειδή ήταν από τη Γερμανία δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω για να τα περάσω στην Τουρκία».

Οι λιμενικοί του ζήτησαν να τους πει εάν κάνει συχνά διαδρομές με το ιστιοφόρο του σε ελληνικά νησιά με τον 62χρονο συνταξιούχο ναυτικό και καπετάνιο να λέει «έχω πάει σε πολλά ελληνικά νησιά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα».

Στην απορία για το που βρίσκει τα χρήματα για τα ταξίδια ανέφερε: «Δουλειά μου είναι να αγοράζω και να πουλάω ιστιοφόρα από χώρες όπως Κροατία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία».

ieidiseis.gr