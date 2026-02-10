Χίος: Έτσι οργανώθηκε το ταξίδι θανάτου – Ο Τούρκος, το «ψάρεμα» στο TikTok και ο μασκοφόρος στο Τσεσμέ

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Άγνωστες λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε το μοιραίο δρομολόγιο που κατέληξε σε τραγωδία στη θάλασσα με 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο έχει στα χέρια του το Λιμενικό, το οποίο προσπαθεί να «χαρτογραφήσει» το δίκτυο διακινητών που σχεδίασε και εκτέλεσε το συγκεκριμένο ταξίδι.

Διαβάστε επίσης

Το iEidiseis.gr φέρνει στο φως στοιχεία για την ερημική παραλία στον Τσεσμέ που ήταν το σημείο εκκίνησης, το «safe house» στη Σμύρνη όπου φιλοξενήθηκαν για μέρες οι μετανάστες, το λευκό πούλμαν που τους μετέφερε στην ακτή, τις αμοιβές που έδωσαν στο δουλεμπορικό δίκτυο και τον μυστηριώδη χειριστή της μοιραίας λέμβου.

Ο πρώτος «σταθμός» των μεταναστών που θα ταξίδευαν στις 3 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα ήταν ένα κτίριο στη Σμύρνη, που οι λιμενικοί του χαρακτηρίζουν ως «safe house» (δηλαδή προσωρινό χώρο διαμονής μέχρι το ταξίδι). Εκεί οι περισσότεροι έμειναν από 7 έως 30 ημέρες περιμένοντας το τελικό «οκ» από τους διακινητές.

Όταν έφτασε η ημερομηνία του ταξιδιού ένα λευκό πούλμαν με Τούρκο οδηγό έφτασε έξω από το συγκεκριμένο κτίριο, οι μετανάστες επιβιβάστηκαν και σε περίπου δύο ώρες έφτασαν σε ερημική παραλία στον Τσεσμέ. Εκεί περίμεναν λίγο και στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ένα ταχύπλοο σκάφος που υπό κανονικές συνθήκες χωράει έως 15 άτομα.

Στο σκάφος επέβαιναν δύο άντρες που μιλούσαν τουρκικά. Στη συνέχεια, οι δύο αυτοί άντρες βοήθησαν στην επιβίβαση συνολικά 38 μεταναστών και έφυγαν, χωρίς να δώσουν σε κανέναν σωσίβιο.

Στο τιμόνι κάθισε τρίτο άτομο, το οποίο φορούσε μάσκα και έδωσε εντολή στους μετανάστες να έχουν κάτω το κεφάλι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής για να μη μπορούν να τον αναγνωρίσουν. Αίσθηση προκαλεί όσα είπε Αφγανός, ο οποίος είδε το παιδί του να πέφτει στη θάλασσα και να τραυματίζεται σοβαρά, για τον χειριστή της λέμβου:

«Κάποια στιγμή διπλανός μου που έβλεπε στο κινητό του τη διαδρομή μας είπε ότι σε δύο λεπτά φτάνουμε. Όλοι παρακαλούσαμε τον διακινητή να κόψει ταχύτητα, γιατί είχαμε μέσα στο σκάφος πολλά παιδιά. Εκείνος δεν ελάττωσε καθόλου ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του».

Επαφή μέσω Tik Tok

Οι μετανάστες ήρθαν σε επαφή με τους διακινητές με διάφορους τρόπους. Γυναίκα από το Αφγανιστάν είπε στους λιμενικούς ότι τους βρήκε μέσω TikTok. Μέσω της εφαρμογής ήρθε σε επικοινωνία με Τούρκο που της εξήγησε όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού.

Το δίκτυο δουλεμπόρων δεν πήρε τα ίδια χρήματα από τον κάθε μετανάστη. Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, έβλεπαν την οικονομική δυνατότητα του καθένα και προσάρμοζαν τις τιμές τους. Μία οικογένεια με πέντε παιδιά πλήρωσε 20.000 ευρώ για το ταξίδι Τουρκία-Ελλάδα, μία άλλη οικογένεια με δύο παιδιά πλήρωσε 15.000 ευρώ, ενώ μία τρίτη οικογένεια με έξι παιδιά πλήρωσε 4.000 ευρώ. Ένα ζευγάρι με ένα 2χρονο παιδί πλήρωσε 8.000 ευρώ (4.000 ευρώ ο κάθε ενήλικας, ενώ δεν υπήρξε πληρωμή για το παιδί που ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του).

Κάποιοι από τους μετανάστες, για να είναι σίγουροι ότι δεν θα πέσουν θύματα απάτης από τους διακινητές, συμφώνησαν να πληρώσουν το σύνολο του ποσού μετά την άφιξή τους στη Χίο. Κάποιοι είχαν συμφωνήσει η πληρωμή να γίνει με έμβασμα από συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ γυναίκα από το Αφγανιστάν είχε αφήσει 4.000 ευρώ σε μαγαζί στην Τουρκία ούτως ώστε πρώτα να φτάσει σώα στην Ελλάδα και μετά οι διακινητές να πάνε να παραλάβουν την αμοιβή τους.