Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Χιλιάδες στρατιωτικοί διαμαρτυρήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

συγκέντρωση των στρατιωτικών
17:48 | 29/11/2025

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι χιλιάδες απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί, ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας.

Δεκάδες Ενώσεις από όλη την Ελλάδα έδωσαν δυναμικό «παρών».

Οι αντιδράσεις των στρατιωτικών σχετίζονται με το πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση παραμονή της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων και το οποίο, όπως καταγγέλλουν, προωθεί τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα» και απαξιώνει τα στελέχη, ειδικά τους υπαξιωματικούς. 

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση των στρατιωτικών:

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

 

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

συγκέντρωση των στρατιωτικών

