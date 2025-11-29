Χιλιάδες στρατιωτικοί διαμαρτυρήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι χιλιάδες απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί, ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας.

Δεκάδες Ενώσεις από όλη την Ελλάδα έδωσαν δυναμικό «παρών».

Οι αντιδράσεις των στρατιωτικών σχετίζονται με το πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση παραμονή της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων και το οποίο, όπως καταγγέλλουν, προωθεί τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα» και απαξιώνει τα στελέχη, ειδικά τους υπαξιωματικούς.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση των στρατιωτικών: