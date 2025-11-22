Χειροπέδες σε σεσημασμένο κλέφτη με πλούσιο… ιστορικό κλοπών

Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες χθες (21-11-2025) στο κέντρο της πόλης, 43χρονος ημεδαπός, ο οποίος ευρισκόμενος σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών πλύσης ενδυμάτων, παραβίασε μηχάνημα ανταλλαγής χρημάτων, αφαιρώντας από αυτό, το χρηματικό ποσό των 952 ευρώ.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, διαπιστώθηκε πως ο ανωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από 03-10-2025 έως 21-11-2025, προέβη σε ακόμα (3) κλοπές εντός καταστημάτων, (1) διάρρηξη καταστήματος, (1) διάρρηξη οικίας και (1) διάρρηξης οχήματος, αφαιρώντας συνολικά (6) φορητούς υπολογιστές, (2) tablet, (2) φιάλες ποτών, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.