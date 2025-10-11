Χειροπέδες σε 36χρονο με αεροβόλο και κοκαΐνη

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη βραδινές ώρες προχθες, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 36χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας ειδικών ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντοπίστηκε ο 36χρονος να κατέχει αεροβόλο πιστόλι, -103- μεταλλικά σφαιρίδια και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους -2,9- γραμμαρίων.

Διαβάστε επίσης

Πιο αναλυτικά, τα ανωτέρω βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοκίνητο που κατείχε ο κατηγορούμενος, και συγκεκριμένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού, σε θήκη δίπλα από το τιμόνι και στον αεραγωγό του κλιματισμού, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.