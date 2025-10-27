Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 52χρονο στη γιορτή του κάστανου

Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα ο δράστης της δολοφονίας, χθες Κυριακή αργά το απόγευμα, κατά την διάρκεια της γιορτής Καστάνου στο χωριό Έλος, του Δήμου Κισσάμου Χανίων.

Ο 25χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο, έχει αναφέρει σε πρώτο χρόνο ότι ουδεμία συγγενική σχέση έχει με το θύμα και το γεγονός ότι έχουν ίδιο επώνυμο αφορά σε συνωνυμία και μόνο.

Διαβάστε επίσης

Οι ανακρίσεις και οι λήψη μαρτυριών συνεχίζονται από την Αστυνομία ενώ τα ερωτήματα για τις σχέσεις των δύο ανδρών που έχουν και μεγάλη διαφορά ηλικίας παραμένουν και είναι υπό διερεύνηση.

Ο δικηγόρος που συνόδευσε τον 25χρονο δράστη κατά την παράδοση του, αναμένεται να λάβει τη δικογραφία για τις περαιτέρω κινήσεις του.