Χαμηλή ετήσια βαθμολογία για τον συνοριοφύλακα Τάσο Ποτσέπη - Νέες δηλώσεις του δικηγόρου του

Ο συνοριοφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. Τάσος Ποτσέπης, πριν λίγες ημέρες, με ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα αναφέρθηκε στο ζήτημα της βαθμολογία του στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ..

Σήμερα ο δικηγόρος του κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

"θα προσφύγουμε με κάθε μέσο σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και να είστε σίγουροι πως θα δικαιωθούμε, διότι η αναιτιολόγητη μη ανανέωση του, συνιστά μη δημοκρατική πράξη εναντίον ενός Έλληνα Αστυνομικού, ο οποίος δεν κατηγορείται για κανένα πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα"

Δείτε το βίντεο με όλες τις δηλώσεις το κ. Θεοδωρόπουλου: