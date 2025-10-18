«Χάλκινη» η Γεωργιάδου στην Κωνσταντινούπολη

Η Δέσποινα Γεωργιάδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο σπάθης της Κωνσταντινούπολης.

Η Ελληνίδα ξιφομάχος απέκλεισε στη φάση των «64» τη Βουλγάρα Σοφία-Αλεξάντρα Μεντάρσκα, την οποία νίκησε με 15-4, ενώ στον επόμενο γύρο κατέβαλε την αντίσταση της Γκουλιστάν Περντιμπάεβα από το Ουζμπεκιστάν με 15-12. Στους «16» η Γεωργιάδου επικράτησε μιας άλλης οπλομάχου από το Ουζμπεκιστάν και συγκεκριμένα της Ζαϊνάμπ Νταϊμπέκοβα με 15-14, ενώ στους «8» επιβλήθηκε της Βουλγάρας Έμα Νεΐκοβα με 15-10.

Όμως, στους ημιτελικούς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μπαβάνι Ντέβι Τσανταλάβαντα Ανάντα Σουνταραραμάν, με την ξιφομάχο από την Ινδία να παίρνει τη νίκη με 15-13 και την πρόκριση για τον τελικό του "Istanbul Satellite Tournament".

Για την ιστορία, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Τουρκάλα Νισανούρ Ελμπίρ που επιβλήθηκε στον τελικό της Τσανταλάβαντα Ανάντα Σουνταραραμάν με 15-12.