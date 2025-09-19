Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα - Εικάζεται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης

Αιματηρό περιστατικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τις πεντέμισι, ένας άνδρας μπήκε στην κατοικία όπου βρισκόταν η 25χρονη τουρίστρια, την μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ και το κινητό της.

Στο σημείο, που βρίσκεται σε δασική περιοχή, έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναζητώντας τα ίχνη του, ενώ μάλιστα οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το συσχετισμό του περιστατικού με τη χθεσινή δραπέτευση του 27χρονου από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας.

Φωτογραφία από το συγκρότημα όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό

Η 25χρονη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.

