Χαλκιδική: 60χρονος λουόμενος υπέστη ανακοπή στα Νέα Πλάγια – Τον επανέφεραν οι διασώστες

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στα Νέα Πλαγιά Χαλκιδικής όταν ένας άντρας περίπου 60 ετών υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ κολυμπούσε.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στις 12:35 σε περιστατικό αναφερόμενου πνιγμού στην περιοχή. Στον ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Ο ασθενής αφού διασωληνώθηκε και τέθηκε υπό πρωτόκολλο ALS/CPR με χρήση μηχανήματος αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων διακομίσθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Θεσσαλονίκης, με ασφάλεια στο κοντινότερο Κέντρο Υγείας για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα και ένα όχημα μικρού όγκου ταχείας απόκρισης με συνολικά πέντε διασώστες ΕΚΑΒ.