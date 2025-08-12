H Σάρον Στόουν λάμπει στο κόκκινο χαλί του «Nobody 2» με τους γιους της

Η χολιγουντιανή ηθοποιός Σάρον Στόουν (Sharon Stone), έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Nobody 2» στο Λος 'Αντζελες, συνοδευόμενη από τους τρεις γιους της, τον Ρόαν, τον Λερντ και τον Κουίν.





Οι τρεις τους, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, φορούσαν κομψά κοστούμια και πόζαραν με χαμόγελα μαζί με τη μητέρα τους στο κόκκινο χαλί.



Η διάσημη ηθοποιός η οποία υποδύεται την Lendina, μία αδίστακτη αρχηγό του εγκλήματος στη σκοτεινή κωμωδία της Universal Pictures, ήταν κομψή με ένα μπλε μάξι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με χρυσά κοσμήματα και αξεσουάρ, μεταλιζέ πέδιλα ενώ φορούσε γυαλιά ηλίου με γαλάζιο φακό.