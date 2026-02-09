H προσπάθεια στάθμευσης αυτοκινήτου οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στην Ελευσίνα, στην οδό Αλκιβιάδου, κατά την διάρκεια μιας τυπικής διαδικασίας στάθμευσης, με το ένα μέλος της οικογένειας να βοηθά το νεότερο να σταθμεύσει το αυτοκίνητο...

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες η τραγωδία συνέβη κατά την διάρκεια των ελιγμών για τη στάθμευση ενός αυτοκινήτου. Η νεότερη σε ηλικία γυναίκα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πρόκειται για την κόρη της γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο, προσπαθούσε να κάνει όπισθεν για να παρκάρει.

Η δεύτερη γυναίκα, μητέρα της οδηγού, έδινε οδηγίες στην κόρη της. Ξαφνικά, από προφανές λάθος, η οδηγός του αυτοκινήτου πάτησε γκάζι αντί για φρένο και όπως το αυτοκίνητο εκινείτο σε οπισθοπορεία, η 71χρονη μητέρα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα από την πλευρά της συνοδηγού και σε γειτονικό δέντρο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Για το συμβάν η 44χρονη κόρη έχει συλληφθεί.

Πηγή: newsbomb.gr