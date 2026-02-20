H Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έκανε και πάλι το "θαύμα" της - Νέα επιτυχία

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. κατά τη διάρκεια περιπολίας τους στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, πρωινές ώρες χτες (19-2-2026), συνέλαβαν -4- άτομα(-3- άνδρες και γυναίκα), ηλικίας 20, 18 και 17 ετών που αφαίρεσαν δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες από την περιοχή του Ζωγράφου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τις πρωινές ώρες της 19-2-2026, εντόπισαν έξω από οικία στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες που είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από την περιοχή του Ζωγράφου και σε παρακείμενο σημείο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι -4- νεαροί ως δράστες των δύο κλοπών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Ηρακλείου για κλοπή κατά συναυτουργία ενώ οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.