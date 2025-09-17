H Ένωση Στρατιωτικών Ηρακλείου συγχαίρει το νέο διοικητή της ΑΣΔΕΝ

Τον νέο Διοικητή της ΑΣΔΕΝ, Δημήτριο Βακεντή, συγχαίρει με επιστολή της η διοίκηση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Μετά την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ),με την οποία καθορίστηκε η τοποθέτηση σας, στη Διοίκηση της ΑΣΔΕΝ, σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκπλήρωση της βαρυσήμαντης αποστολής σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου επιθυμεί να συναντηθεί μαζί σας στην πρώτη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσετε στο Ηράκλειο, στην 44 ΣΔΙ «ΤΑΛΩΣ» - Σ.Ε.Α.Π., ως προς συζήτηση σε θέματα μέριμνας προσωπικού, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά από την Στρατιωτική σας πορεία έως τώρα την ευαισθησία και καλή θέληση για συνεργασία που έχετε δείξει στο χρονικό διάστημα αυτό».

cretalive.gr