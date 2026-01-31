H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας έκοψε την πίτα της

Σε ευχάριστο και οικογενειακό κλίμα και στην κατάμεστη αίθουσα του εστιατορίου "ΜΑΖΙ", πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του σωματείου μας την Παρασκευή 30/01.

Η εκδήλωση η οποία αποτέλεσε την πρώτη πρωτοβουλία της Ένωσής μας για το 2026, έδωσε την ευκαιρία στους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους να βρεθούν όλοι μαζί, να ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά και να περάσουν ευχάριστες στιγμές.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατήρ Γρηγόριος ΤΣΑΒΑΛΑΣ, τον οποίο και ευχαριστούμε ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος, Ευστάθιος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ αφού καλωσόρισε και ευχήθηκε στους συναδέλφους για μία χρονιά με υγεία και δημιουργία για αυτούς και τις οικογένειές τους, αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του σωματείου τα οποία έχουν τον χαρακτήρα της συμπερίληψης, για το κοινό καλό με υπόσχεση για ανάλογη συνέχεια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της Δ.Α Λευκάδας, Ταξίαρχος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ο Υποστράτηγος εν αποστρατεία. ΣΙΩΣΟΣ Χριστοφάνης, ο Υποδιοικητής του ΤΔΕΕ Λευκάδας και Οργανωτικός Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ιονίων Νήσων Α/Β' ΣΑΝΤΑΣ Παναγιώτης, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Α/Β’ ΧΑΛΑΦΤΡΗΣ Γεώργιος και ο διοικητής του Α.Τ Απολλωνίων Ανθ/μος ΓΑΛΑΝΗΣ Ιωάννης.

Χαιρετισμό απέστειλε και ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας κ Αθανάσιος ΚΑΒΒΑΔΑΣ, ο οποίος δε μπόρεσε να παρευρεθεί κατόπιν και της απόφασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, να μην υπάρχει συμμετοχή των βουλευτών της σε οποιαδήποτε εορταστική εκδήλωση μέχρι 01 Φεβρουαρίου λόγω των δύο πρόσφατων τραγικών δυστυχημάτων, για τα οποία δηλώνουμε και εμείς ως σωματείο τη βαθιά μας οδύνη για τις άδικες απώλειες των συνανθρώπων μας και με τη σκέψη μας να βρίσκεται στους οικείους τους. Πλην όμως στην επιστολή του αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο και τον επαγγελματισμό των αστυνομικών της Δ.Α Λευκάδας, με συνεχή την προσπάθεια από μέρους του και της πολιτείας για ενδυνάμωση των Υπηρεσιών με προσωπικό και με αναφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης των Αστυνομικών Τμημάτων Ελλομένου και Απολλωνίων αλλά και την έναρξη κατασκευής του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Λευκάδας μέσα στο 2026.

Επίσης χαιρετισμό απέστειλε και ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Αντώνιος ο οποίος απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, εκτός Λευκάδας, ευχόμενος σε όλους καλή δύναμη στο έργο μας, με υγεία, δημιουργία και ασφάλεια για το νέο έτος, δηλώνοντας ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός στις προσπάθειές μας, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο και την αποστολή μας.

Ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση και το προσωπικό του εστιατορίου "ΜΑΖΙ" για την άψογη εξυπηρέτηση, που αποτελεί και χορηγό μας, όπως επίσης και τους χορηγούς μας: ζαχαροπλαστείο SERANO, cafe bar CASA ASUL και την εταιρεία αλλαντικών "ΝΤΕΛΗΜΑΡΗ". Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη ΚΤΙΣΤΗ (dj Ktistis) που φρόντισε για τη διασκέδασή μας.

Τέλος, ευχαριστούμε κυρίως τα μέλη, τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους που μας τίμησαν με την μαζική παρουσία τους αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στήριξή και την εμπιστοσύνη τους την οποία βεβαίως φροντίζουμε να ανταποδίδουμε με κάθε ευκαιρία.

Καλή χρονιά σε όλους!

Με εκτίμηση