H Ένωση Αστυνομικών Μεσσηνίας στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Μάνης

Στις 29/09/2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Μάνης στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας, όπου συζητήθηκαν με τους συναδέλφους μας διάφορα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος που απασχολούν την υπηρεσιακή καθημερινότητά τους.

Κατά την επίσκεψη μας διαπιστώθηκε ότι το Α.Τ. Δυτικής Μάνης χρήζει ενίσχυσης με Αστυνομικό Προσωπικό, ιδιαιτέρως τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης τουριστικής επισκεψιμότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης, έτσι ώστε μόνιμοι κάτοικοι και τουρίστες να νιώθουν ότι στην περιοχή υφίσταται ένα καλό επίπεδο ασφάλειας και νομιμότητας.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να τονιστεί η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης στη στέγαση της ως άνω Υπηρεσίας, αναζητώντας οίκημα που να πληροί κατά το ελάχιστο τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα Αστυνομικό Τμήμα εν έτη 2025.

Τέλος, το Δ.Σ. της Ένωσής μας θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις Υπηρεσίες του Νομού μας με έμπρακτο στόχο και σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας.

