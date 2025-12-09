H ΕΑΣΥΔΑ για τη σύλληψη αστυνομικού - Ο Θεός να σε φυλάει από το άδικο

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής:

Βεβαίως η φράση αυτή, δυστυχώς, εάν είσαι αστυνομικός, δεν έχει εφαρμογή διότι ούτε ο Θεός δεν μπορεί.

Σχετικά λοιπόν με το περιστατικό περί αστυνομικής βίας σε βάρος 13χρονου μαθητή στο Ίλιον, όπου φέρεται αστυνομικός της ΟΠΚΕ να προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος του, έχει τελεστεί μία κατάφωρη αδικία.

Πρώτα απ´ όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι οι αστυνομικοί μέσω της Ένωσής μας, καταδικάζουν κάθε περιστατικό βίας και αυθαιρεσίας και θα βρίσκονται απέναντι σε οποιονδήποτε αποδειχθεί ότι έχει πράξει κάτι τέτοιο, πρώτα ως γονείς και μέλη της κοινωνίας και έπειτα ως επαγγελματίες.

Μετά την καταγγελία των γονέων, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο δικονομικές διαδικασίες. Μεταξύ αυτών διενεργήθηκε και η διαδικασία της αναγνώρισης, κατά την οποία προσήλθε το σύνολο της ομάδας που είχε πραγματοποιήσει τον έλεγχο στα ανήλικα άτομα, προκειμένου ο ανήλικος να αναγνωρίσει στο πρόσωπο κάποιου τον «δράστη».

Παράλληλα, και κατόπιν εντολής της Διοίκησης, προσήλθαν και έτεροι αστυνομικοί, δηλαδή σηκώθηκαν από τα σπίτια τους και προσήλθαν οικειοθελώς για να συμμετάσχουν στη διαδικασία ως «κομπάρσοι», διασφαλίζοντας το αδιάβλητο και την αντικειμενικότητα της αναγνώρισης και αποτρέποντας πιθανή στοχοποίηση κάποιου λόγω χαρακτηριστικών.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ανήλικος δεν αναγνώρισε κανέναν από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στον επίμαχο έλεγχο ως δράστη. Αντιθέτως, υπέδειξε έναν αστυνομικό ο οποίος ουδεμία σχέση είχε με το συμβάν και είχε προσέλθει αποκλειστικά και μόνο για την υποστήριξη της διαδικασίας αναγνώρισης.

Και από εκεί και πέρα αρχίζει το θέατρο του παραλόγου. Αντί να αποτυπωθεί αυτή η αστοχία, διατάχθηκε η σύλληψη του αστυνομικού και η παραπομπή του στη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ένας αστυνομικός ο οποίος, μέχρι πριν λίγες ώρες βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του και τα τρία ανήλικα παιδιά του και προσήλθε αυτοβούλως να βοηθήσει στη διαδικασία, βρίσκεται ξαφνικά σιδεροδέσμιος.

Ο αστυνομικός αυτός, την επίμαχη ημερομηνία δεν εκτελούσε απογευματινή βάρδια στη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα ο έλεγχος των ανηλίκων, και ουδέποτε έχει δουλέψει με την ομάδα που πραγματοποίησε τον έλεγχο.

Επομένως, συνελήφθη ένας αστυνομικός ο οποίος δούλευε άλλο ωράριο, σε άλλη ομάδα σε άλλη αλλαγή της ΟΠΚΕ γεγονός που αποδεικνύεται πλήρως από επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις.

Παρ´ όλα αυτά το σύστημα έδειξε το σκληρό του πρόσωπο και την αναλγησία του και αποφάσισε και διέσυρε έναν οικογενειάρχη και επαγγελματία που ουδεμία σχέση έχει με το περιστατικό.

Η Ένωσή μας ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, με πλήρη γνώση των περιστατικών, και βρέθηκε στο πλευρό του συναδέλφου από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δικονομικό και υλικό εργαλείο ώστε να λάμψει η αλήθεια.

Τελικά, στην Ελλάδα του 2025 και ΙΣΩΣ και σε κάποιες τριτοκοσμικές χώρες, είναι δύσκολο να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, πόσο μάλλον όταν είσαι αστυνομικός υπάλληλος και ακόμα πιο δύσκολο είναι να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή και ώρα να βρεθείς αναίτια καθισμένος στο σκαμνί, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Για το Δ.Σ.

-Ο- -Ο-

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος ΤΖΙΜΑΣ Νικόλαος