H δήλωση της Στάθας Καραϊβάζ για τη δολοφονία Λάλα

Για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα έκανε αναφορά η χήρα του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβαζ.

Διαβάστε επίσης

Η ανάρτηση της σε social media:

"Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά . Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη .

Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου , μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ , τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα , χωρίς την αγάπη σου