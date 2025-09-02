H Dacia θα συμμετάσχει στην «Auto Θεσσαλονίκη 2025» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρωταγωνιστική θέση στο περίπτερό της θα έχει το ολοκαίνουριο Dacia Bigster, που μόλις λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης τα 23.800 ευρώ.

Το νέο Bigster αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας στη δημοφιλή κατηγορία των C-SUV.

To νέο μοντέλο διακρίνεται για τις πληθωρικές του διαστάσεις, με μήκος άνω των 4,5 μέτρων, αλλά και τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, με τον τελευταίο να ξεπερνάει τα 700 λίτρα.

Εφοδιάζεται με πλήρη γκάμα ηλεκτρισμένων κινητήρων, βενζίνης και διπλού καυσίμου έως 140 ίππους (τεχνολογίας mild hybrid), αλλά και με το κορυφαίο, πλήρως υβριδικό, σύστημα κίνησης Hybrid 155, με απόδοση 155 ίππων και μέση κατανάλωση που δεν ξεπερνάει τα 4,7 λίτρα/100 χλμ. Το μοντέλο προσφέρεται και σε έκδοση 4x4 με 5 προγράμματα τετρακίνησης.