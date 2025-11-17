H απάντηση του Μ. Χρυσοχοϊδη για την καταδίκη του Ρουβίκωνα

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στην ΕΡΤnews.

Μεταξύ άλλων ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε στην παρέμβαση μελών του Ρουβίκωνα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας τα εξής:

Διαβάστε επίσης

"Γιατί πρέπει να σηκώσουν πανό μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για να μας πουν τι;

Και τι είναι αυτοί δηλαδή; Κάθε φορά εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν κάτι.

Εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό;

Εκπροσωπούν κάποια πλειοψηφία;

Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα.

Και έχει να κάνει με το ότι αυτοί ήθελαν να μας δείξουν ότι “να παραβιάζουμε τον νόμο, σας γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια και κάντε μας ό,τι θέλετε”.

Λοιπόν, τώρα υπάρχει και η τιμωρία"