Γυναικοκτονία στο Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο δράστης – Τέσσερις φορές τον είχαν συλλάβει

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Διαβάστε επίσης

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, ο οποίος παραμένει άφαντος μετά τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του και μητέρας τεσσάρων παιδιών, ηλικίας 6, 13, 16 και 18 ετών (τρία κορίτσια και ένα αγόρι).

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης ο 40χρονος

Ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές καθώς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ τον Ιούνιο του 2025 είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Εξετάστηκε από γιατρούς και διαγνώστηκε ότι χρήζει νοσηλείας και έτσι νοσηλεύτηκε στην κλινική.

Το Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 κρατήθηκε στις φυλακές της Λάρισας για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά και το 2013 είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στην Ελλάδα.

Το παιδί τηλεφώνησε στην αστυνομία

Το ένα από τα παιδιά της 36χρονης, που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στο Βόλο, ήταν αυτό που ειδοποίησε την Αστυνομία για το στυγερό έγκλημα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 10.52 σήμερα το πρωί, η 16χρονη κάλεσε στην Άμεση Δράση ζητώντας βοήθεια. Ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στο σπίτι τους. «Βοήθεια, ο πατέρας μου σκότωσε τη μητέρα μου», φέρεται να είπε.

Οι άντρες της Ασφάλειας μετέβησαν στο σημείο και στην είσοδο της πολυκατοικίας βρήκαν το πτώμα της γυναίκας σε ύπτια θέση φέροντας τραύματα στο λαιμό και στα πλευρά.

Δίπλα της βρίσκονταν τα δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 6 και 16 ετών και ένα ανήλικο αγόρι ηλικίας 13 ετών, τα οποία ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι η νεκρή γυναίκα είναι η μητέρα τους.

Το πρωί οι γονείς τους είχαν λογομαχία και όταν η μητέρα τους αποφάσισε να φύγει από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου όπου διαμένουν, ο πατέρας τους την ακολούθησε κρατώντας στο χέρι ένα εργαλείο ψησίματος. Την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και άρχισε να την χτυπάει, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της.

ieidiseis.gr