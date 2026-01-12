PoliceNET of Greece logo
Γυναίκα στη Λεμεσό κατήγγειλε βουλευτή - Πώς θα χειριστεί η αστυνομία την υπόθεση και τη βουλευτική ασυλία

21:29 | 12/01/2026

Γυναίκα στη Λεμεσό κατήγγειλε βουλευτή της εν λόγω επαρχίας για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα υποστηρίζει ότι η επίθεση από τον βουλευτή Λεμεσού έλαβε χώρα στο εξωτερικό.

Η καταγγέλλουσα υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις όταν επέστρεψε στην Κύπρο και προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Την υπόθεση εξετάζει η Αστυνομία Λεμεσού και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης λόγω και της βουλευτικής ασυλίας.

 

