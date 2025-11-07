Γυναίκα ναυτικός απολύθηκε λόγω εγκυμοσύνης

Νέα καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας που αφορά 26χρονη ναυτικό, η οποία απολύθηκε από το επαγγελματικό σκάφος όπου εργαζόταν, λόγω εγκυμοσύνης και χωρίς να της καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα αφού εργάστηκε αδιάκοπα από το 2022, στο τέλος Σεπτεμβρίου έκλεισε ναυτολόγιο χωρίς να γνωρίζει ότι είναι έγκυος. Κάτι που διαπιστώθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα, με βεβαιωμένη κύηση.

«Δεν γνώριζα ότι ήμουν έγκυος όταν έκλεισε το ναυτολόγιο. Δύο εβδομάδες μετά το έμαθα. Συνεχίζω να εργάζομαι κανονικά, χωρίς πρόσληψη, απλώς για να μη χάσω τα δικαιώματά μου», ανέφερε η ίδια στους ανθρώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Η καταγγελία αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο φέτος μόνο από τις επίσημες καταγγελίες τρεις έγκυες έχουν απολυθεί.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ κ. Cpt Dr. Γιώργο Βάλλη, για ακόμη μία φορά αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ναυτικοί, το δικαίωμα τους ουσιαστικά στην μητρότητα. Σε δήλωση που παραχώρησε στο Iefimerida αναφέρει τα εξής.

«Με έκπληξη και βαθιά ανησυχία έλαβα γνώση της αναφοράς ότι εργαζόμενη ναυτικός, απολύθηκε λόγω της εγκυμοσύνης της και χωρίς να της καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Η ενέργεια αυτή συνιστά σαφή παραβίαση της αρχής της ισότητας, της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της γυναίκας στην εργασία ιδίως όταν πρόκειται για την περίοδο της μητρότητας.

Ζητώ προσωπικά και δηλώνω ότι δεν θα παραμείνω θεατής καθώς τέτοιες πρακτικές, σε έναν κλάδο ταχέως αναπτυσσόμενο, δεν έχουν θέση. Η προστασία της μητρότητας, η εργασιακή ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ισότητα δεν είναι προαιρετικά στοιχεία είναι υποχρέωση προς όλους τους εργαζόμενους στη θάλασσα.

Καμία έγκυος ναυτικός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δεύτερης κατηγορίας εργαζόμενη. Ο αγώνας μου είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτος», τονίζει.

Τέλος, αυτό που ζητάει, τόσο η ΠΕΠΙΕΘ όσο και ο πρόεδρός της Γ. Βάλλης από τους επίσημους φορείς είναι:

Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις ναυτικούς του ΝΑΤ

Πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων με τις εργαζόμενες του ΕΦΚΑ

Θεσμική προστασία από απόλυση ή αποκλεισμό

Καταπολέμηση του εργασιακού bullying στη ναυτιλία

