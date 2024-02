«Γυναίκα και Ελληνισμός»: Ελληνίδες απ' όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στα Ιωάννινα

Τις φωνές γυναικών ελληνικής καταγωγής από κάθε γωνιά του πλανήτη ενώνουν το Food For Thought Network INC και το Greek Women And Friends Global Forum, με ένα συνέδριο που θα φέρει κοντά τις Ελληνίδες της Διασποράς μ’ αυτές που ζουν στην ελληνική επικράτεια.

Το συνέδριο «Γυναίκες και Ελληνισμός», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 2-6 Σεπτεμβρίου 2024, αποτελεί μια φιλόδοξη πρωτοβουλία. Είναι ο «καρπός» της σκληρής δουλειάς αλλά και της απήχησης που είχε το βιβλίο της ιδρύτριας του Food For Thought Network Βαρβάρας Αθανασίου Ιωάννου, αλλά και της εις βάθος συζήτησης που αναπτύσσεται στο «Greek Women and Friends Global Forum- Η φωνή της: Ελληνίδες και φίλες», ένα κλειστό γκρουπ στο Facebook, που δίνει βήμα σε όλες τις γυναίκες ν’ ακουστεί η φωνή τους.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η συσπείρωση των γυναικών ελληνικής καταγωγής ανά τον κόσμο, η προώθηση της μεταξύ τους σύνδεσης, η προώθηση της κοινής κληρονομιάς και η ενίσχυση του πολιτιστικού υπόβαθρου πέρα από τα σύνορα. Παράλληλα, το συνέδριο υπόσχεται να αναδείξει την πολυσύνθετη και πολύπλευρη ταυτότητα και την αριστεία των Ελληνίδων παγκοσμίως, με έμφαση στην ηγεσία της κοινότητας στον ακαδημαϊκό χώρο, τα επαγγέλματα, τις επιχειρήσεις κλπ.

«Είναι ένα συνέδριο ολιστικής φύσης και καλούμε όλους και όλες που ενδιαφέρονται για τη γλώσσα, τον πολιτισμό μας και τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου κόσμου με συμπερίληψη να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, η οποία οργανώνεται καθαρά από γυναίκες εθελόντριες» εξηγεί η κ. Αθανασίου.

«Οι σύνεδροι», προσθέτει, «θα είναι μείγμα 1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς γυναίκες ελληνικής καταγωγής. Μερικές απ’ αυτές με ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Θέλουμε να τις ενθαρρύνουμε μέσω των ομιλιών, συζητήσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τη βοήθεια της Περιφέρειας Ηπείρου, να αναλογιστούν τον ρόλο τους σαν φορείς στη συνέχιση του Ελληνισμού».

Η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, εμπνεύστρια του συνεδρίου, ιδρύτρια του FFTN και πρόεδρος του Greek Women and Friends Global Forum, που δημιούργησε πριν από 22 χρονιά, στηριζόμενη από τις εθελόντριες του οργανισμού και την Καθηγήτρια Βάσω Αποστολοπούλου, απευθύνει έκκληση σε όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς κι οργανισμούς, ιδιώτες, πανεπιστημιακούς, επιχειρηματίες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να στηρίξουν την προσπάθεια.

«Η δήλωση συμμετοχής για το συνέδριο είναι ανοιχτή και είμαστε ενθουσιασμένες που ήδη έχουν πληρώσει τη συνδρομή γυναίκες από την Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία, από όλους τους τομείς» σημειώνει η κ. Αθανασίου και τονίζει την ανάγκη για περισσότερες συμμετοχές.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στο συνέδριο, παρακαλούνται να συμπληρώσουν έως τις 12 Φεβρουαρίου τη φόρμα: https://forms.gle/LYzzzizT9d1BpT7U6.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο https://www.trybooking.com/CNUQQ και www.fftn.org.au ή στο +61 403 034 527 (Βαρβάρα Αθανασίου).

ΑΠΕ-ΜΠΕ