Γυναίκα επιτέθηκε και δάγκωσε άνδρα του λιμενικού

Μια 78χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, σε έλεγχο που της έγινε από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, στον χώρο του λιμανιού, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της και … δάγκωσε έναν λιμενικό!

Η 78χρονη, βρίσκονταν σε όχημα, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει, και της έγινε έλεγχος από τα στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, γιατί φώναζε και παρενοχλούσε.

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr η ηλικιωμένη γυναίκα αρνήθηκε να συμορφωθεί στις υποδείξεις των οργάνων και να δείξει τα στοιχεία της, αντίθετα προέβαλε αντίσταση, τους έβριζε και φώναζε δυνατά. Στην προσπάθειά τους να την προσαγάγουν, για τους προηγούμενους λόγους, εκείνη προέβαλε αντίσταση και μάλιστα δάγκωσε στο χέρι τον ένα από τους Λιμενικούς.

Το αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να μεταφερθεί στο Λιμεναρχείο, όπου κρατείται και ο λιμενικός να μεταβεί στο Νοσοκομέιο για έλεγχο, μετά από το … δάγκωμα που δέχτηκε στο χέρι.