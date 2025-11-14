PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δεξαμενή

12:19 | 14/11/2025

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη  γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας. 

Την γυναίκα ανέσυραν πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο, το πρωί της Παρασκευής (14/11)

Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα μέσα στην δεξαμενή αποβλήτων.

