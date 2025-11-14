Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δεξαμενή

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας.
Την γυναίκα ανέσυραν πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο, το πρωί της Παρασκευής (14/11)
Διαβάστε επίσης
Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα μέσα στην δεξαμενή αποβλήτων.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 14, 2025