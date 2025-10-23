Γρηγόρης Γερακαράκος: Τιμή μας που βραβεύσαμε σήμερα έναν εξαίρετο Συνάδελφο και Δήμαρχο

Ανάρτηση του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου

Τιμητική βράβευση του Δημάρχου Χάλκης από την ΠΟΑΣΥ

Τιμή μας που βραβεύσαμε σήμερα τον εξαίρετο συνάδελφο και δήμαρχο Χάλκης κ. Ευάγγελο Φραγκάκη για το πολυσήμαντο έργο και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας.

Ο συνάδελφός μας, ως πρότυπο δημάρχου, που αγωνίζεται για να αναπτυχθεί παντού ο στόχος της βιώσιμης, οικολογικής ανάπτυξης, αποδεικνύει ότι ο αστυνομικός, δεν είναι μόνο θεματοφύλακας της ασφάλειας, αλλά και ενεργός πολίτης, δημιουργός, άνθρωπος με όραμα και προσφορά.

Με το παράδειγμά του, τιμά το Σώμα και εμπνέει όλους μας. Τον συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και επιτυχία.

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στη Χάλκη, θέλω να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία του γεγονότος. Ως συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών, δρούμε μέσα στην κοινωνία. Σε όλη τη χώρα, ηπειρωτική και νησιωτική. Από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο και από το Καστελόριζο μέχρι τα Διαπόντια νησιά.

Ακούμε την κοινωνία και προσπαθούμε να απαντάμε στις αγωνίες της, αγωνιζόμενοι κι εμείς για μια σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία, ικανή να αντεπεξέρχεται σε όλες τις αποστολές που της αναθέτει η ελληνική πολιτεία.