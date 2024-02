Grammy Awards 2024: Τα κυριότερα βραβεία

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων βραβείων τα οποία απονεμήθηκαν χθες Κυριακή στο Λος Άντζελες κατά την τελετή των 66ων βραβείων Γκράμι, που θεωρούνται αντίστοιχα των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ.

Διαβάστε επίσης

Άλμπουμ της χρονιάς

Midnights, της Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς

Flowers, της Miley Cyrus

Τραγούδι της χρονιάς

What Was I Made For?, σε ερμηνεία Billie Eilish (για το σάουντρακ της ταινίας Barbie), βραβεύθηκαν οι δημιουργοί του Billie Eilish και Finneas O'Connell.

Αποκάλυψη της χρονιάς

Victoria Monét

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Michael, του Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

This is Why, των Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Midnights, της Taylor Swift

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

This Moment, των Shakti

Οι καλλιτέχνες που έλαβαν τα περισσότερα βραβεία:

* Phoebe Bridgers (4),

* boygenius (3),

* SZA (3),

* Victoria Monét (3),

* Killer Mike (3),

* Taylor Swift (2),

* Billie Eilish (2),

* Miley Cyrus (2),

* Jason Isbell (2), και

* Chris Stapleton (2)