Γρ. Γερακαράκος: Η αδιαφορία κοστίζει ζωές! Μην υπολογίζετε το πολιτικό κόστος!

Δήλωση του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου:

Η αδιαφορία κοστίζει ζωές! Μην υπολογίζετε το πολιτικό κόστος!

Διαβάστε επίσης

Από το Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο, ως καλεσμένος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, χαιρέτισα την πρωτοβουλία της να διοργανώσει -με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της ΠΕΔ- Ημερίδα με θέμα «Η εγκληματικότητα στην Κρήτη: Μύθος ή πραγματικότητα;». Είναι μεγάλη τιμή για εμένα προσωπικά, αλλά και για την ΠΟΑΣΥ, που συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο. Τους ευχαριστώ και τους συγχαίρω για την προσπάθεια.

Η Ομοσπονδία παρακολουθεί από καιρό την επικίνδυνη κατάσταση και στηρίζει κάθε πρόταση που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, των μονίμων κατοίκων, των τουριστών- επισκεπτών, αλλά και των αστυνομικών μας. Ήδη βοηθάμε στο να λειτουργήσει ένα σύγχρονο σκοπευτήριο - κέντρο εκπαίδευσης σε έκταση που έχει παραχωρηθεί από τη Μονή Αρκαδίου, και οφείλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Ηγούμενο και το Συμβούλιο της Μονής, την Αρχιεπισκοπή, την Αυτοδιοίκηση, την Ένωση και τον διοικητή ΤΑΕ Ρεθύμνου Μανούσο Γιανναδάκη.

Με αφορμή την ψήφιση αυστηρότερων διατάξεων για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ζήτησα την επαρκή στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, μεγαλύτερη διοικητική και οικονομική στήριξη των αστυνομικών, σύγχρονο εξοπλισμό και συνεχή εκπαίδευση.

Το Ρέθυμνο συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Χρειάζεται να επιδειχθεί ισχυρή πολιτική βούληση, στην πράξη. Αυτοί που έχουν τη δύναμη της υπογραφής, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Διότι η αδιαφορία κοστίζει ζωές! Γι’ αυτό κάλεσα την πολιτική ηγεσία και τα πολιτικά κόμματα, να μην υπολογίζουν το πολιτικό κόστος. Πολιτική τόλμη και αποφασιστικότητα χρειάζεται όλη η Κρήτη.