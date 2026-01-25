Γονείς Λυγγερίδη: “Αύριο ξεκινά η μεγάλη δίκη – Ζητάμε Δικαιοσύνη”

Βαθιά συγκινημένοι μίλησαν στον ΣΚΑΪ οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, Θανάσης και Ευγενία Λυγγερίδη, ενόψει της αυριανής συνέχισης της δίκης για τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023, που οδήγησαν στη δολοφονία του γιου τους.

Σε ανάρτησή τους στο Facebook, συνοδεία βίντεο με φωτογραφίες του Γιώργου Λυγγερίδη, οι γονείς έγραψαν: «Γιώργο μου, αύριο ξεκινάει η μεγάλη δίκη… Ξέρεις εσύ παλικάρι μου… ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!».

Η υπόθεση αποτέλεσε την αφετηρία μιας εκτεταμένης δικαστικής έρευνας, η οποία κατέληξε σε βούλευμα-καταπέλτη, με το οποίο παραπέμπονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών 147 κατηγορούμενοι για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική δράση κουκουλοφόρων οπαδών, οι οποίοι εκείνη την ημέρα κινήθηκαν με πρόθεση να τραυματίσουν ή ακόμη και να σκοτώσουν μέλη της διμοιρίας ΜΑΤ.

Οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη άκουσαν αυτή την εκτίμηση και στην πρόταση της εισαγγελέως στο δικαστήριο του Πειραιά, η οποία ανέφερε ότι η επίθεση είχε σαφή ανθρωποκτόνο σκοπό.

Αύριο, εφόσον δεν υπάρξουν νέες ενστάσεις, αναμένεται να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία με τις καταθέσεις μαρτύρων. Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας θα καταθέσει η μητέρα του Γιώργου και θα ακολουθήσει ο πατέρας του. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η δίκη έχει διακοπεί έξι φορές, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο.

Η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι το πρώτο πράγμα που θέλει να αναφέρει στο δικαστήριο είναι το ήθος και η προσωπικότητα του γιου της: «Μιλάμε για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Για όλα τα χαρίσματα που είχε. Και μετά θα αναφερθώ σε όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, γιατί οφείλω να δείξω ότι γνωρίζω κάθε λεπτομέρεια για τη δολοφονία του παιδιού μου».

Αναφερόμενη στην αυριανή της κατάθεση, τόνισε: «Θέλω μια δίκη δίκαιη. Θα αναφερθώ στα γεγονότα όπως αποτυπώνονται στο βούλευμα και ελπίζω να τα ακούσουν όλα πολύ προσεκτικά».

Ο πατέρας του Γιώργου, Θανάσης Λυγγερίδης, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Θα τους πω ότι οι καρέκλες στις οποίες κάθονται κρατούν τη δημοκρατία. Πρέπει να διαβάσουν και να ακούσουν πολύ προσεκτικά όλους τους μάρτυρες και τα γεγονότα. Θέλω να πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη δεν θα επηρεαστεί από τίποτα και από κανέναν».

Αναφερόμενος στο ψυχολογικό βάρος των αλλεπάλληλων αναβολών, σημείωσε ότι: «Είναι δύσκολο, γιατί κάθε φορά προετοιμάζεσαι και η δίκη δεν ξεκινά. Όμως έχουμε οπλιστεί με δύναμη. Δεν θα λυγίσουμε. Πρέπει να φτάσει αυτή η δίκη μέχρι το τέλος».

Η μητέρα του Γιώργου εξήγησε ότι η δύναμή τους προέρχεται από την αγάπη για τον γιο τους, την οικογένειά τους, αλλά και από τη στήριξη των συναδέλφων του, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια στέκονται στο πλευρό τους και έχουν δηλώσει παράσταση κατηγορίας. Όπως τόνισε, «η επίθεση δεν ήταν μεμονωμένη, δεν στρεφόταν μόνο κατά του Γιώργου».

Ο πατέρας του κατέληξε λέγοντας: «Εκείνη την ημέρα έγινε πόλεμος. Μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε στη θέση του Γιώργου. Ευτυχώς δεν υπάρχει άλλος πατέρας ή μητέρα στη θέση μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά».

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δικαιωθεί η μνήμη του Γιώργου», δήλωσε η μητέρα του, με τον πατέρα να συμπληρώνει ότι ο γιος τους ήταν «ένα απροβλημάτιστο παιδί, για το οποίο έγιναν πολλές θυσίες – και γι’ αυτό η Δικαιοσύνη οφείλει να αποδοθεί».

