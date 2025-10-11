Γονείς εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας – Αναζητούνται από την Αστυνομία

Σοκ προκαλεί περιστατικό αδιαφορίας σε βάρος ανήλικου παιδιού με αυτισμό από τους ίδιους τους γονείς του που αρνήθηκαν να το παραλάβουν από κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο 53χρονος πατέρας, μετέφερε χθες στις 6 το απόγευμα τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 10 το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συλληφθούν.