Γνωστός παίκτης ποδοσφαίρου αφήνει τα γήπεδα για να μπει στο αστυνομικό σώμα

Ο Brandon Hughes, πρώην επαγγελματίας αθλητής του NFL, αλλάζει σελίδα στη ζωή του και γίνεται αστυνομικός στην πολιτεία Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Ο Hughes αγωνίστηκε για πέντε χρόνια στο NFL, φορώντας τη φανέλα των ομάδων San Diego Chargers, New York Giants, Cleveland Browns και Philadelphia Eagles.

Τώρα, αφήνει πίσω του την καριέρα στα γήπεδα και ξεκινάει μια νέα πορεία, στην αστυνομία του Falls Township.

Ήδη έχει ορκιστεί και σύντομα θα παρακολουθήσει την Αστυνομική Ακαδημία του Temple, όπου θα εκπαιδευτεί επίσημα για το νέο του καθήκον.

Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Oregon State το 2009, ο Hughes ακολούθησε τον δρόμο του αθλητισμού, όμως στη συνέχεια ίδρυσε και το δικό του γυμναστήριο στο Middletown Township. Παράλληλα, συμμετείχε εθελοντικά σε δράσεις για νέους, βοηθώντας την Ακαδημία Νέων του Falls Township.

Κατά την τελετή ορκωμοσίας του στις αρχές Αυγούστου, δήλωσε ότι νιώθει ενθουσιασμένος που μπορεί πλέον να υπηρετεί την κοινότητα με έναν διαφορετικό τρόπο. Όπως τόνισε, η προσφορά και η στήριξη στους ανθρώπους γύρω του είναι κάτι που πάντα τον ενέπνεε.