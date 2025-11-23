Γνωρίζοντας τον αστυνομικό σου: Το νέο μέτρο διαφάνειας που εφαρμόζει η Βοστώνη

Στη Βοστώνη, στην πολιτεία Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, η δημοτική αρχή κατέληξε σε συμφωνία ετήσιας παράτασης της σύμβασης με τη μεγαλύτερη αστυνομική ένωση της πόλης, τη Boston Police Patrolmen’s Association.

Η σύμβαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2025 έως τις 30 Ιουνίου 2026 και προβλέπει ότι όλοι οι αστυνομικοί της ένωσης θα λάβουν αύξηση 2 % στον μισθό τους.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, όλοι οι περιπολούντες αστυνομικοί υποχρεούνται να φορούν ονομαστική ταμπέλα πάνω στη στολή τους — μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης μεταξύ της αστυνομίας και της τοπικής κοινότητας.

Η δήμαρχος της πόλης, Michelle Wu, δήλωσε πως «η πραγματική δημόσια ασφάλεια απαιτεί διαφάνεια. Και το να γνωρίζεις κάποιον με το όνομα του κάνει τη διαφορά».

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες της Βοστώνης θα μπορούν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι αστυνομικοί που τους εξυπηρετούν — όχι απλώς ως άτομα πίσω από τη στολή, αλλά ως ονόματα που αντιπροσωπεύουν πρόσωπα της κοινότητας.