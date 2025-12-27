Γλυφάδα: Συνελήφθη ο Ivan Greko

Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko, στη Γλυφάδα, μέσα σε αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο στο αυτοκίνητο, και τότε διαπίστωσαν ότι επέβαιναν σε αυτό τρία άτομα. Μεταξύ τους ήταν ο Ivan Greko, καθώς και δύο ακόμη ημεδαποί.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ, παράλληλα, κατά τον έλεγχο σε άλλο επιβάτη του αυτοκινήτου εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή. Ο ίδιος, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό από 17/07/2025 έως 16/01/2026 με την υπ’ αριθ 168/2025 Διάταξη του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών.

