Tο γλέντι για το φανταρικό βγήκε «ξινό» στον 20χρονο

Άδοξη κατάληξη είχε για έναν 20χρονο στο Ηράκλειο το γλέντι που διοργανώθηκε με αφορμή το γεγονός ότι επρόκειτο να πάει φαντάρος!

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο νεαρός συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου 2025 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης, κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 20χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Δύο όπλα

80 φυσίγγια

5 κάλυκες

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.