Γκύζη: Λύτρωση μέσα από τον θάνατο έψαχνε ο άντρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

"Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση", έγραφε στο ιδιόχειρο σημείωμά προς τον γιο του, ο 74χρονος που το μεσημέρι της Κυριακής, μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την 67χρονη σύζυγό του, και στη συνέχεια έπεσε στο κενό.

Η γυναίκα ήταν κατάκοιτη πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, μια κατάσταση που φαίνεται πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί ο σύζυγός της, ο οποίος θεώρησε λανθασμένα ότι η "λύτρωση" και για τους δύο ήταν ο θάνατός τους.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 14:00, στην οδό Λοκρίδος 37 στου Γκύζη. Ο 74χρονος κατά τη διάρκεια μια έντονης λεκτικής αντιπαράθεσης, επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και την τραυμάτισε σοβαρά στο λαιμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, και επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή να αυτοκτονήσει, ωστόσο στην προσπάθειά του αυτή έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πάνω στον δράστη και αυτόχειρα βρέθηκε ένα σημείωμα στο οποίο απευθυνόταν στον γιό του και άλλους συγγενείς, ενώ κοντά του βρέθηκε και το μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε τη σύζυγό του.

