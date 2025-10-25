Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», έκανε αποκαλύψεις στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA σχετικά με το κλαμπ στο Γκάζι που έχασε τη ζωή της το 16χρονο κορίτσι.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης, που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος της ανήλικης επήλθε από πνευμονικό οίδημα, ωστόσο αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι το τι το προκάλεσε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Όλες τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA και του Βασίλη Λαμπρόπουλου, το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί και άλλες κλήσεις για διακομιδές παιδιών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ από το συγκεκριμένο μαγαζί.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο βράδυ είχαν μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ ακόμη τρία άτομα μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο ίδιο μαγαζί.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο μαγαζί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για ξυλοδαρμό αστυνομικού.

Όπως είπε, στις 12 Μαρτίου του 2023 ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα είχε πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί με την παρέα του και δέχτηκε επίθεση από σωματοφύλακες, υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλαμπ.

Ο λόγος ήταν καθώς δημιουργήθηκε μία ένταση όταν ο αστυνομικός με την παρέα του ήθελαν να παραγγείλουν ακόμη ένα μπουκάλι και κλήθηκαν οι μπράβοι του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια και ο αστυνομικός και η παρέα του.

Κρίσιμο θεωρείται το γεγονός πως το συγκεκριμένο μαγαζί δεν διαθέτει κάμερες, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο λόγος είναι για να μην ελέγχονται τέτοιου είδους περιστατικά.