Γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (8/11) στην Παλλήνη, όταν γείτονες ενημέρωσαν την αστυνομία για γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του ενημερωτικού site ellada24.gr, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας».

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο όπου εντοπίστηκε το γκαζάκι, βρίσκεται σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από παιδικό σταθμό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε περισυλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

