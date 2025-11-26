Γιος Διοικητή Λιμενικού Σταθμού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

Ηρακλειώτης ο 19χρονος ΕΠΟΠ που έχασε ακαριαία τη ζωή του σε στρατιωτική μονάδα της Ρόδου.

Σύμφωνα με το patris.gr πρόκειται για το γιο του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και γιο της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτη.

Σύμφωνα με αδελφικό φίλο της οικογένειας ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου επρόκειτο να ταξιδέψει στη Ρόδο προκειμένου να δει το γιο του

Δεν είναι γνωστό εάν θα έπαιρνε μετάθεση ή εαν απλά πήγαινε στη ρόδο για να δει το παιδί του.

Να σημειωθεί ότι ο 19χρονος είχε δύο ονόματα όπως μας ανέφερε ο αδελφικός φίλος της οικογένειας. Το πρώτο όνομα από τον παπού και το δέυτερο από τάμα.

Σοκαρισμένοι οι Λιμενικοί του Ηρακλείου

Σε σοκ βρίσκονται οι λιμενικοί του Ηρακλείου στο άκουσμα της τραγικής αυτής είδησης. Ο πατέρας του 19χρονου ήταν στο Λιμενικό Σωμα με όλους στην Κρήτη να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνος. «Μάχιμος αξιωματικός και υπέροχος άνθρωπος. Εϊμαστε όλοι παγωμένοι. Δεν ξέρουμε πως να αντιδράσουμε. τι να του πούμε.Δεν υπάρχουν λόγια», λένε χαρακτηριστικά στο patris τα στελέχη του σώματος στο Ηράκλειο.

Πως έγινε η τραγωδια

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί, ο 19χρονο και ένας 39χρονος, που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε η έκρηξη όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, ενώ τα σκάγια της χειροβομβίδας βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό στη Ρόδο:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος