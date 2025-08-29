Γιώργος Γεραπετρίτης προς Χακάν Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν»

Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν, τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτη, απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης και προσέθεσε: «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια». Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κατέληξε επισημαίνοντας ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγονται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».