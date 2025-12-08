Γιατί παραιτούνται ένας στους δύο αστυνομικούς στη Ρωσία;

Οι αστυνομικοί σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τους μισθούς τους, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν σε τοπικές αστυνομικές υποδιευθύνσεις.

Εκεί, η κατάσταση θεωρείται πολύ δύσκολη, με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού που οφείλονται κυρίως στις χαμηλές αποδοχές.

Ο Ανατόλι Κουτσερένα, δικηγόρος και επικεφαλής του δημόσιου συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, δήλωσε ότι σε ορισμένες περιοχές η έλλειψη αστυνομικών φτάνει έως και το 66%.

Όπως ανέφερε, ο μισθός δεν επαρκεί ούτε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες μιας οικογένειας.

Η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, Βαλεντίνα Ματβιένκο, υπογράμμισε ότι ο μισθός ενός αστυνομικού τοπικής υποδιεύθυνσης στη Μόσχα είναι πλέον χαμηλότερος ακόμη κι από εκείνον ενός οδηγού ταξί ή ενός διανομέα φαγητού.

Το πρόβλημα είναι χρονίζον. Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετώπιζε 174.000 κενές θέσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 19% του συνολικού προσωπικού.

Ο υπουργός Βλαντιμίρ Κολοκόλτσεφ δήλωσε ότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία μέχρι και το 2024 ένας στους δύο έμπειρους αστυνομικούς σε τοπικές υπηρεσίες είχε παραιτηθεί, ενώ σε ορισμένες περιοχές η έλλειψη προσωπικού φτάνει το 40%.