Γιατί οι αστυνομικοί της Φλόριντα νιώθουν "παγιδευμένοι"

Στην πόλη Fort Myers στην πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ, η ένωση των αστυνομικών εξέφρασε σοβαρά προβλήματα στην παραμονή στελεχών στην αστυνομία και ζήτησε αύξηση μισθών.

Η ένωση αστυνομικών δηλώνει ότι πολλοί έμπειροι αστυνομικοί φεύγουν για άλλες υπηρεσίες, επειδή αισθάνονται πως δεν αμείβονται ανάλογα με την αξία τους.

Η διοίκηση της πόλης πρότεινε αύξηση των αρχικών μισθών κατά περίπου 10.000 δολάρια, όμως η ένωση επισημαίνει πως το πραγματικό «αγκάθι» αφορά τους αστυνομικούς με 5-10 χρόνια υπηρεσίας, που νιώθουν «παγιδευμένοι» στη μεσαία βαθμίδα αποδοχών.

Σύμφωνα με συγκρίσεις, οι αποδοχές του αστυνομικού προσωπικού του Fort Myers υστερούν σε σχέση με άλλες υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Δυτικής Φλόριντα — γεγονός που εντείνει την εκροή προσωπικού.

Ο δήμαρχος της πόλης, Kevin Anderson, δήλωσε : «Το μήνυμα ότι οι αστυνομικοί νιώθουν πως δεν υποστηρίζονται δεν είναι αυτό που θέλουμε να στέλνουμε». Ο ίδιος εγγυήθηκε ότι θα εξεταστεί προσεκτικά ο προϋπολογισμός για να βρεθούν λύσεις.