Γιατί ο Άρειος Πάγος «παγώνει» την έκδοση του 17χρονου Πολωνού για τη δολοφονία της Μάγιας -Το χρονικό του εγκλήματος

Να μην εκδοθεί στην Πολωνία για να δικαστεί αποφάσισε πριν από μερικές ημέρες ο Άρειος Πάγος για τον 17χρονο Πολωνό Μπάρτοζ, ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της 16χρονης Μάγιας στη Μλάβα της Πολωνίας τον περασμένο Απρίλιο.

Η απόφαση αυτή αναστέλλει για 40 ημέρες την έκδοσή του στη χώρα καταγωγής του, διάστημα κατά το οποίο οι πολωνικές αρχές καλούνται να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης σε ανήλικους και τη διασφάλιση δίκαιης δίκης για τον κατηγορούμενο.

Διαβάστε επίσης

Αν και ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε προτείνει την πλήρη απόρριψη της έφεσης που άσκησε η υπεράσπιση, το Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν ελλείψεις στο αποδεικτικό υλικό που διαβιβάστηκε από την Πολωνία, καθώς και εύλογες ανησυχίες σχετικά με τη μεταχείριση του ανήλικου στη χώρα του. Έτσι, έκανε δεκτούς τους βασικούς ισχυρισμούς της υπεράσπισης, δίνοντας προσωρινό «πάγωμα» στην έκδοση.

«Το Συμβούλιο δεν πείστηκε από την πρόταση του Αντεισαγγελέα και έκανε δεκτούς τους λόγους που προβάλαμε. Ζήτησε να ενημερωθεί επίσημα για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο εντολέας μου, με ποιους όρους θα δικαστεί και αν θα του διασφαλιστεί δίκαιη δίκη. Ακόμη περιμένουμε να σταλούν στοιχεία από τις Πολωνικές αρχές», δήλωσε στο iefimerida ο συνήγορος υπεράσπισης του 17χρονου Αντώνης Ζαπάντης.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε δώσει το «πράσινο φως» για την έκδοση του 17χρονου στην Πολωνία. Η υπεράσπιση είχε τότε υποστηρίξει ότι το αποδεικτικό υλικό που συνόδευε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης παρουσίαζε σημαντικές ελλείψεις, ενώ υπήρχαν αμφιβολίες για την αμεροληψία της δίκης λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει η υπόθεση στη χώρα.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η δολοφονία της 16χρονης Μάγιας, στις 23 Απριλίου 2025, στη βορειοανατολική Πολωνία, συγκλόνισε τόσο την Ελλάδα όσο και την Πολωνία. Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, ο Μπάρτοζ φέρεται να προσκάλεσε τη Μάγια σε ένα εγκαταλελειμμένο ξυλουργείο, όπου τη χτύπησε επανειλημμένα με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια έκαψε τη σορό της, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Η σορός της άτυχης κοπέλας εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων, γεγονός που οδήγησε τις πολωνικές αρχές να εκδώσουν αμέσως Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον φερόμενο δράστη.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα στην Κατερίνη, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής μαθητών (Erasmus). Μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου κρατήθηκε στο Τμήμα Μεταγωγών εν αναμονή της διαδικασίας έκδοσης. Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο κελί του, δένοντας ένα σεντόνι, ωστόσο αστυνομικοί επενέβησαν εγκαίρως και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο νεαρός εξέφρασε τον φόβο ότι στην Πολωνία δεν θα τύχει δίκαιης δίκης, επικαλούμενος απειλές που -όπως υποστήριξε- έχει δεχθεί τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

Παρά τους ισχυρισμούς του, το Συμβούλιο Εφετών είχε αρχικά εγκρίνει την έκδοσή του, κάτι που τελικά ανεστάλη μετά την έφεση στον Άρειο Πάγο. Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει δώσει προθεσμία 40 ημερών στις πολωνικές αρχές για να αποστείλουν επίσημες διευκρινίσεις σχετικά με το ισχύον πλαίσιο για ανηλίκους, τις συνθήκες κράτησης και τις εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, ο Άρειος Πάγος θα αποφανθεί οριστικά για την τύχη του 17χρονου. Ήδη έχουν περάσει περίπου 15 ημέρες και ακόμη κανένα στοιχείο δεν έχει σταλεί από τις Πολωνικές αρχές.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

iefimerida.gr