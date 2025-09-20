PoliceNET of Greece logo
Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας;

20:44 | 20/09/2025

Οι πολιτικοί υπάλληλοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου ψηφίζουν για απεργιακές κινητοποιήσεις με αφορμή διαμάχη γύρω από τις αμοιβές, καθώς το συνδικάτο τους καταγγέλλει ότι αντιμετωπίζονται σαν «πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Η Ένωση Δημοσίων και Εμπορικών Υπηρεσιών (PCS) ανακοίνωσε ότι περίπου 6.500 μέλη της θα κληθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε απεργιακή δράση.

Η ένωση υποστηρίζει πως τα μέλη της στερήθηκαν το επίδομα Λονδίνου ύψους 1.250 λιρών που λαμβάνουν οι αστυνομικοί, χαρακτηρίζοντάς το ως «σύμβολο ανισότητας στη Μητροπολιτική Αστυνομία».

Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Αστυνομία απαντά ότι οι αμοιβές και τα επιδόματα για τους αστυνομικούς και το πολιτικό προσωπικό είναι «εντελώς διαφορετικά» και αντικατοπτρίζουν τις «θεμελιώδεις διαφορές σε ρόλους, ευθύνες και προσδοκίες».

Η διοίκηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τονίζει ότι σε μια περίοδο που μειώνονται οι αριθμοί προσωπικού και αστυνομικών για να καλυφθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού, «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η δαπάνη εκατομμυρίων λιρών για την παροχή του επιδόματος των 1.250 λιρών στο πολιτικό προσωπικό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιες προκλήσεις στην πρόσληψη και διατήρησή του, όπως συμβαίνει με τους αστυνομικούς».

 

