Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας;

Οι πολιτικοί υπάλληλοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου ψηφίζουν για απεργιακές κινητοποιήσεις με αφορμή διαμάχη γύρω από τις αμοιβές, καθώς το συνδικάτο τους καταγγέλλει ότι αντιμετωπίζονται σαν «πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Η Ένωση Δημοσίων και Εμπορικών Υπηρεσιών (PCS) ανακοίνωσε ότι περίπου 6.500 μέλη της θα κληθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε απεργιακή δράση.

Η ένωση υποστηρίζει πως τα μέλη της στερήθηκαν το επίδομα Λονδίνου ύψους 1.250 λιρών που λαμβάνουν οι αστυνομικοί, χαρακτηρίζοντάς το ως «σύμβολο ανισότητας στη Μητροπολιτική Αστυνομία».

Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Αστυνομία απαντά ότι οι αμοιβές και τα επιδόματα για τους αστυνομικούς και το πολιτικό προσωπικό είναι «εντελώς διαφορετικά» και αντικατοπτρίζουν τις «θεμελιώδεις διαφορές σε ρόλους, ευθύνες και προσδοκίες».

Η διοίκηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τονίζει ότι σε μια περίοδο που μειώνονται οι αριθμοί προσωπικού και αστυνομικών για να καλυφθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού, «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η δαπάνη εκατομμυρίων λιρών για την παροχή του επιδόματος των 1.250 λιρών στο πολιτικό προσωπικό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιες προκλήσεις στην πρόσληψη και διατήρησή του, όπως συμβαίνει με τους αστυνομικούς».