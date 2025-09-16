Γιάννης Μάλαμας: Το παρασκήνιο της σύλληψής του. Ένας Αστυνομικός τραυματίστηκε

Στην καρδιά της Αθήνας, τα ξημερώματα της Κυριακής 14/09, μετά από ολιγόλεπτη ένταση με οδηγό ταξί, ο Γιάννης Μάλαμας κατηγορείται ότι αντιστάθηκε και χτύπησε αστυνομικό σε μία προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε τελικά σε αστυνομικό τμήμα και πλέον η υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον ίδιο, περνά στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Οι αναφορές αστυνομικών, οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και οι ισχυρισμοί του μουσικού για το επεισόδιο, κρατούν για ακόμα μία μέρα το θέμα που προκάλεσε αίσθηση, ψηλά στην επικαιρότητα.

Το χρονικό

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στη συμβολή της οδού Αθηνάς με την Ερμού, όταν ο Γιάννης Μάλαμας πήγε να επιβιβαστεί σε ταξί, με τον οδηγό να του το αρνείται, επειδή όπως υποστηρίζει εκείνη την ώρα είχε πελάτη. Ο ταξιτζής ανέφερε πως ο νεαρός χτύπησε με το χέρι και το πόδι του το ταξί και ο ίδιος αναγκάστηκε να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

«Το ταξί, λίγη ώρα πριν το περιστατικό, είχε επιβιβάσει έναν κύριο με προορισμό το αεροδρόμιο. Ο Γιάννης Μάλαμας, μαζί με έναν φίλο του, πλησίασαν το αυτοκίνητο αλλά επειδή ήταν φιμέ τα τζάμια και δεν μπορούσαν να δουν μέσα αν υπάρχει άλλος επιβάτης, προσπάθησαν να επιβιβαστούν. Τότε ο οδηγός τούς είπε ότι δεν μπορεί να τους πάρει γιατί υπάρχει ήδη προγραμματισμένη κούρσα. Ξαφνικά, ξεκίνησαν να τον βρίζουν χτυπώντας τον ‘ουρανό’ του αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή ο Γιάννης Μάλαμας κλώτσησε την πίσω πόρτα του ταξί μαινόμενος. Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν οι άνδρες της ΟΠΚΕ που και σε αυτούς ήταν επιθετικός», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, τα πράγματα ξέφυγαν ακόμα περισσότερο. Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν πως ο Γιάννης Μάλαμας βρισκόταν εκτός εαυτού. Υποστηρίζουν πως ακόμα και στο ΑΤ Ακροπόλεως, ο τραγουδιστής έβριζε και απειλούσε.

Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα

Ο Γιάννης Μάλαμας συστήθηκε καλλιτεχνικά μέσα από τις συναυλίες του πατέρα του. Είναι το μικρότερο ηλικιακά από τα 4 παιδιά του Σωκράτη Μάλαμα και ασχολείται με τη μουσική από μικρό παιδί. Παίζει τουμπερλέκι, ντραμς, κιθάρα και άλλα όργανα, ενώ το τελευταίο διάστημα παίρνει όλο και συχνότερα το μικρόφωνο για να τραγουδήσει.

Οι δικοί του άνθρωποι τονίζουν πως στο παρελθόν ο Γιάννης Μάλαμας δεν είχε απασχολήσει ξανά με τη συμπεριφορά του. Πιθανολογούν ορισμένοι από το περιβάλλον του πως ο 24χρονος προκλήθηκε και αντέδρασε.

«Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω. Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω…», υποστήριξε η μητέρα του.

Σε βάρος του Γιάννη Μάλαμα σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες. Απολογείται την ερχόμενη Πέμπτη, μετά την αναβολή που ζήτησε και έλαβε.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με την Αστυνομία να ψάχνει από την πρώτη στιγμή βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν όλες τις φάσεις του επεισοδίου.

Πηγή: megatv.com