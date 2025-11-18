Για 4η χρονιά συνεχίζεται η συνεργασία της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τη Βιοϊατρική

Ενημερώνουμε τα εγγεγραμμένα μέλη μας ότι η συνεργασία με τη Βιοϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας ανανεώθηκε για τέταρτη χρονιά και συνεχίζει να ισχύει απρόσκοπτα, ήτοι: πλήρης απορρόφηση του ποσού συμμετοχής διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων (εξετάσεις αίματος, υπέρηχος, αξονική, μαγνητική), σε όλες τις περιοχές της Χώρας που εδρεύουν τα γραφεία της Βιοϊατρικής Όμιλος Εταιρειών Υγείας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφορά ισχύει για όσους συναδέλφους – μέλη μας διαθέτουν προηγουμένως ηλεκτρονικό παραπεμπτικό από συμβεβλημένο ιατρό με τον ΕΟΠΥΥ, για την πραγματοποίηση εξετάσεων.

Πρόκειται για μια υγειονομική υπηρεσία η οποία υπερκαλύπτει τις συνήθεις υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι η Βιοϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας αναγνωρίζει εμπράκτως το καθημερινό λειτούργημα που επιτελεί ο Έλληνας Αστυνομικός στην κοινωνία.

Για τη διασφάλιση της όλης διαδικασίας, τα μέλη μας προτού επισκεφτούν τη Βιοϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας, θα προμηθεύονται υποχρεωτικά από τα γραφεία της Ένωσης Αθηνών (οδός Καρύστου 3, Αμπελόκηποι) ώρες 09:00 – 20:00 τηλ. 2105236302, ειδικό αριθμημένο κουπόνι υπογεγραμμένο από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, το οποίο εν συνεχεία θα προσκομίζουν στη Βιοϊατρική Όμιλος Εταιρειών Υγείας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων που επιθυμεί έκαστο μέλος μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος