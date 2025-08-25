Ghost landing: Συμπράξη λιμενικών δυνάμεων ξεσκέπασε το κύκλωμα

Με την μέθοδο «ghost landing», τη λεγόμενη «αχαρτογράφητη άφιξη» δύο Ιρακινοί προσπάθησαν να περάσουν στην ενδοχώρα παράτυπους μετανάστες.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 47 και 29 ετών, μέλη κυκλώματος διακίνησης παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 23/8, κατά την προσπάθεια να περάσουν τους μετανάστες από την ενδοχώρα, αποφεύγοντας τα νησιά εκεί που θεωρούν ότι οι έλεγχοι είναι πιο ενδελεχείς.

Οι δύο διακινητές συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, του Λιμεναρχείου Καρύστου και των Λιμενικών Αρχών των Νέων Στύρων και του Αλιβερίου. Κατά την διάρκεια αυτής εντοπίστηκαν δύο οχήματα με επιβαίνοντες 15 αλλοδαπούς.

Για την δράση τους είχε ήδη πληροφορίες η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το εν λόγω κύκλωμα, φέρεται να μετέφερε τους παράτυπους μετανάστες από την Τουρκία προς Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια.

Οι δύο Ιρακινοί, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ζούσαν στη Δομή της Ριτσώνας, από την οποία έφευγαν με σκοπό να προχωρήσουν σε κατόπτευση στα παράλια, ακόμα και 10 ώρες πριν την άφιξη των παράτυπων μεταναστών.

Από εκεί, τους οδηγούσαν στη συνέχεια σε safe houses, είτε στην Εύβοια, είτε στην Αθήνα. Η ταρίφα που είχε οριστεί για την μετακίνηση κάθε παράτυπου μετανάστη ανερχόταν σε 9.000 ευρώ κατά άτομο ανάλογα με την χώρα του τελικού προορισμού εντός Ευρώπης.

